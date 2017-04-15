出遊兼詐騙 台東警破詐騙集團
今年農曆春節期間，台東縣境內有多個ATM提款機出現警示帳戶異常提領的狀況，台東縣刑警大隊經過過濾後，發現詐騙集團到台東出遊還「順便詐騙」，越玩錢越多，日前專案人員前往台北市、新北市等地點，同步執行搜索及拘提，順利瓦解詐騙集團。
主導偵辦的刑警大隊科技犯罪偵查隊今年初才成立，立即以科技辦案偵破詐騙集團，漂亮的偵破首案。警方除了逮捕5名嫌犯外，還起出現金150萬元、改造手槍1把、子彈10發、提款卡及人頭帳戶等。
警方表示，詐騙集團在春節期間到台東旅遊，還沿途持續詐騙、領款等，集團以濫用健保資源、健保卡遭停卡，或民眾涉及毒品洗錢案等詐騙老梗，讓民眾擔心受怕，最後乖乖的交出提款卡及密碼等，辛苦賺來的金錢就立即被提領一空。
警方調閱監視器畫面後，發現領款的都是同一批人，在經過跟監佈線後，確認犯嫌的住家及出沒地點，立即派出大批警力連夜北上，前往多個地點同步搜索，順利瓦解集團。
(中時)
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