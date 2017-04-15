台仍列美外匯觀察名單 陸未列匯率操縱國

我國持續被美國列入匯率操縱觀察名單。（本報系資料照）

美國財政部今天公布，將台灣、中國大陸、日本、南韓、德國和瑞士列入外匯觀察名單，並稱大陸和德國未操控其貨幣價值以獲得不公貿易優勢，但應更加努力縮減對美巨額貿易順差。

美國總統川普(Donald Trump)日前就已對外宣稱不會將中國大陸列入匯率操縱國，美國財政部這項決定不讓人意外。川普在競選期間一再指責中國操控匯率，壓低人民幣，讓大陸商品出口在全球貿易中取得優勢。不過在「習川會」後，川普的立場就出現「髮夾彎」，對外表明不會將大陸列入外匯操縱國名單。

川普之前在接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時暗示，將結束多年來共和黨和民主黨政府都一貫堅持的「強勢美元」政策，暗示會讓美元走弱。而一週來日圓、人民幣兌美元，也確實呈現上漲趨勢。

(中時電子報)