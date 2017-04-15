福原村環境大改造 池上再拚一座環境清潔獎
台東縣政府舉辦的環境清潔競賽，池上多次獨占鰲頭，今年池上鄉將推出人口最密集的福原村參加競賽，池上鄉公所展開環境交通改善計畫，在福原村大舉整頓環境，攤位攤架內縮、盆栽移出馬路等，讓地方民眾驚呼「原來馬路這麼寬敞！」
池上鄉長張堯城表示，福原村是池上的首善之區，人口最密集，有池上火車站、菜市場等機能設施，遊客及村民都多，只要福原村能完成環境整頓，其他村也都能辦得到。
他說，這個專案公所事前已舉辦過協調會及全村說明會，大家決議盆栽不能擺放超過水溝，市場攤位攤架擺放位置，自車道內縮1.5公尺等，今天宣導期滿一個月，公所展現決心，希望讓福原村的市容徹底改頭換面。
公所大動作的清除，讓民眾笑著說，原來池上的馬路是可以如此的寬敞，商圈也變得井然有序，原本占據車道的攤販攤架全都退縮，因為停車便利了，無形中提高他們到商圈購物採買的意願。
(中時)
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