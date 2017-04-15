NBA》傑克生記者會攤牌：甜瓜應該要離隊

尼克隊總裁傑克生在記者會談論球隊的未來。(美聯社)

經過一整季的折騰，尼克老闆杜蘭決定留下總裁「禪師」傑克生，走完他們剩餘兩年的合約，以幫助尼克度過重建期。傑克生保住烏紗帽之後，15日在記者會上攤牌，他點名第一個該走的人是「甜瓜」安森尼。

傑克生說：「顯然我們沒辦法跟安森尼一起贏球，我想他最好去別的地方發揮他的長才，找一支他可以贏球和爭冠的隊伍。我們目前最需要的是能完全配合戰術的球員。」言下之意就是傑克生要攆走不接受三角戰術的人，包括安森尼在內。「我不後悔簽下安森尼，那在當時看來是個好主意，只是結果不如預期。」

「這是我能想到最好的辦法，安森尼另尋出路，讓他重回列強之林，尼克隊也能就此邁開重建腳步。」傑克生的如意算盤符合外界預測，下月將滿33歲的安森尼已經感到時不我與，他沒有時間在尼克隊乾耗著，但他也沒有老到適合留下來指導年輕球員，此刻是他抽腿的最後機會。

傑克生說三角戰術不靈的原因是隊上有人不肯配合，「我們遭遇了一些阻力。」即使他未指名是誰，大家也都猜到了。安森尼與尼克還有2年5400萬美元的合約，即使他願意轉隊，球隊還必須支付他一筆交易補償金。對尼克而言，錢能夠解決的都是小事，問題在於安森尼擁有拒絕交易的權利。

「安森尼是個好球員，名人堂等級的得分手，我從未批評過他，也不曾試圖改變他。」傑克生說，「我告訴安森尼，你不會甘心就這樣結束職業生涯吧，你還有機會可以重新開始。不過他仍表示他喜歡紐約。」

安森尼季中曾傳出可能前往騎士，最後仍不了了之。他本季場均22.4分、5.9籃板，投進151顆三分球，或許他應認真考慮把這份戰力貢獻給別的球隊。

(中時電子報)