慶祝復活節 微風超市首推彩色雞蛋

桂園烏骨彩色雞蛋，每盒10入、260元。（微風超市提供）

Caffarel彩蛋造型巧克力，100g、265元。（微風超市提供）

Diva Life寶貝蛋系列綜合巧克力糖，共6款，每顆150元。（微風超市提供）

英國dexam點點蛋杯組，四色一組，799元。（微風超市提供）

法國MASTRAD煮蛋器，4入、800元。（微風超市提供）

明天（16日）是復活節，因應西方用蛋象微新生和重生，引進各國進口商品的微風超市，近期推出各項復活節商品，像是首度祭出採用天然食材飼養的「桂園烏骨彩色雞蛋」；以及有歐盟IFS以及BRC最優良食品認證、國內第一家獲得ISO 9001的巧克力專業品牌的Diva Life 寶貝蛋系列綜合巧克力糖；還有義大利百年老店的Caffarel 彩蛋造型巧克力，香濃的巧克力搭配香脆的核果，巧克力濃郁香氣搭配核果煙燻的氣味，雙重刺激味蕾。

此外，還有多款趣味造型的用品，像是英國dexam不鏽鋼茶葉過濾器（魔法兔子），是實用不鏽鋼濾茶器，小白兔可置於杯緣，魔法帽可用來放置濾茶器，而點點蛋杯組可一人一色，繽紛又可愛；法國MASTRAD煮蛋器在準備各式蛋料理時，方便又省事。

(中時)