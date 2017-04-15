慶祝復活節 微風超市首推彩色雞蛋
明天（16日）是復活節，因應西方用蛋象微新生和重生，引進各國進口商品的微風超市，近期推出各項復活節商品，像是首度祭出採用天然食材飼養的「桂園烏骨彩色雞蛋」；以及有歐盟IFS以及BRC最優良食品認證、國內第一家獲得ISO 9001的巧克力專業品牌的Diva Life 寶貝蛋系列綜合巧克力糖；還有義大利百年老店的Caffarel 彩蛋造型巧克力，香濃的巧克力搭配香脆的核果，巧克力濃郁香氣搭配核果煙燻的氣味，雙重刺激味蕾。
此外，還有多款趣味造型的用品，像是英國dexam不鏽鋼茶葉過濾器（魔法兔子），是實用不鏽鋼濾茶器，小白兔可置於杯緣，魔法帽可用來放置濾茶器，而點點蛋杯組可一人一色，繽紛又可愛；法國MASTRAD煮蛋器在準備各式蛋料理時，方便又省事。
(中時)
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