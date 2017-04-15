台南樂活之旅》梅嶺健行賞螢趣、品酸Q梅子雞好開胃

台南梅嶺螢火蟲盛況。（黃俊瑋 攝，台南觀光旅遊局提供）

來府城探訪火金姑、嘗道地梅子料理！遊客來台南總會先到赤崁樓、安平古堡、台南老街等，然其實台南的美可不僅有如此呢！台南市楠西區的梅嶺風景區一年四季都有不同景致，話說春天賞梅、4-5月是來找螢火蟲、夏天避暑、冬天賞雪，除美景外，還能來此品嚐道地「梅子大餐」，其中又以醃製梅子熬煮的土雞料理「梅子雞」備受遊客好評。

冬天梅嶺梅花盛開美景。（圖取自台南市政府觀光局旅遊網）

●梅嶺風景區 四季不同景致好好玩

梅花是我國的國花，秀美多樣，花姿優美多態、艷麗多彩，氣味芬芳襲人，給人們帶來春的氣息。梅花不只美，其臨寒不懼，笑傲冰雪的精神更令人動容！想要賞梅花嗎？不妨來台南「梅嶺風景區」來趟生態、樂活小許行吧！

梅嶺風景區位於台南市楠西區（前台南縣楠西鄉）灣丘村，山上有多條健行步道。（圖取自台南市政府旅遊局官網）

梅嶺風景區位於台南市楠西區（前台南縣楠西鄉）灣丘村，向北可眺望曾文水庫，向西可俯瞰嘉南平原，背倚竹子尖山，山巒起伏且景色優美。梅嶺地區海拔高度約在500∼1100公尺間，沿路多涉有健行步道，近來這裡已成為許多登山客踏青好去處！

楠西梅嶺一向有小阿里山之稱，除了賞梅之外，雲海也令人驚嘆。（本報系記者 黃文博攝）

●登山健行四季相宜 賞花、賞雪、避暑好去處

「梅嶺風景區」如其名，這裡就是種滿梅花！從日治時期種植到現在的梅樹，每年冬天時梅花遍野盛開，清麗雪白的吐蕊梅花妝點整個山頭。如加上下雪，彷彿畫中的銀白世界，話說這裡不僅是台灣最大的梅林區，也是台灣產梅最大的栽培區之一！

梅嶺有多條健行步道，很受登山客歡迎。（林宜靜 翻攝）

因為梅嶺開拓得早，在近郊也規劃了數條登山步道，如桃花心木林步道、相思林步道、井仔湖登山步道、觀音步道、伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道與一線天登山步道，因為海拔高度不甚過高，加上步道維持的好，大小朋友行走起來都很方便，極很適合親子登山賞美景。

梅嶺螢火蟲季，點點星光，就像會飛的星星一般，交通局配合賞螢時間，調整公車班次，最晚1班晚上9點從梅嶺下山，讓民眾有足夠的時間賞螢。（本報系記者 程炳璋翻攝）

●4-5月是梅嶺賞螢季 來看超萌「火金姑」

梅嶺風景區在梅花花期接近尾聲時，又有杜鵑、紫牡丹、山茶花等花朵接著開花。（台南市觀光旅遊局提供）

除有梅花可賞外，梅嶺四季也有不同景致，有高山野百合、紫櫻丹、山櫻花、艷紫牡丹等。萬紫千紅，繽紛燦爛，加上蝴蝶飛舞，總會吸引一群愛好攝影者，來此「採花踏青」。此外，在山上還可北望見曾文水庫的湖光山色，讓人 充分享受怡然悠遠的自然景緻。

曾文水庫美景。（本報系資料照）

值得一提的是，每年4-5月是梅嶺賞螢季，以黑翅螢數量最多，伍龍步道為梅嶺熱門的賞螢點，從伍龍步道入口往上走，腳程80分鐘，路程約2公里 。持著手電筒，大手牽小手共同「賞螢趣」，看「火金姑」使命用「小屁屁」閃閃發光，吸引另一半，加上星空點點相互映，一場超浪漫「螢火蟲婚禮」就在大自然、人們的見證下浪漫展開！

醃製梅子熬煮的土雞料理「梅子雞」就誕生了。香濃的雞湯內有淡淡清香、嘗起來酸酸甜甜的好開胃。（林宜靜 攝）

●梅嶺「大眾餐廳」品美味「梅子雞」營養又開胃

當遊客們沈浸在浪漫溫馨的螢火蟲世界裡，其實這背後還有一個溫馨的故事呢？早期梅嶺可沒有「火金姑」呢？這源自於一家在梅嶺山上「大眾餐廳」老闆許文鴻對生態的愛護與保育！

梅嶺山上「大眾餐廳」老闆許文鴻對生態的愛護與保育！（林宜靜 攝）

早期會上梅嶺的多為登山客或是趁著梅花季前來賞花的遊客，然花季結束了，來梅嶺的人自然變少了，許文鴻老闆就想到用梅子來做特色料理，於是醃製梅子熬煮的土雞料理「梅子雞」就誕生了。香濃的雞湯內有淡淡清香、嘗起來酸酸甜甜的好開胃，最適合登山客補充體力。

梅嶺「大眾餐廳」許老闆的拿手好菜，如肥腸（左）、五味豆腐（右上）、醉雞（右下）。（林宜靜 攝）

許老闆的拿手好菜還不僅如此呢，五味豆腐、涼拌山豬皮、溪蝦、肥腸香Q有勁，讓人忍不住多添幾口白飯，此外，加上每天從山上採下的山蔬、龍鬚菜更吃得到健康與營養。

梅嶺夜晚的伍龍步道，滿是螢火蟲飛舞，天黑到9點前是最佳觀賞時機。（本報系記者 郭吉銓攝）

●老闆用有機拚觀光！復育螢火蟲護生態

當遊客登山、品嚐完特色梅子料理後，然到了傍晚，遊客也漸漸下山了！祖孫三代在梅嶺長大的許文鴻又再思考如何讓遊客來山上玩的更盡興！某天一個接近夏天的春天夜晚時，某天許老闆剛結束工作，在山上騎著機車到處逛，無意間發現大量的「螢火蟲」在山上飛舞，如點點繁星悠悠然徘徊在樹林間、轉眼間串連的「小燈泡」又變成一條燦爛銀河，這美景震撼了許老闆！他發願，要將這美麗的自然騎關讓更多人知道！

梅嶺遍地梅樹已可見梅花綻放身影，元旦假期湧入不少遊客一睹為快（圖左由本報系記者 曹婷婷翻攝）；梅嶺第三代梅農許鴻文，為了研發有機梅品，不斷改良種植技術。（圖右本報系記者 陳信翰攝）

然事實上，因人們生活習慣、生態改變，加上「光害」，台灣螢火蟲在的地方已經越來越少了！過去梅嶺上為種植農作物，也使用農藥、除草劑噴灑、加上河川污染，然這也會造成螢火蟲幼蟲繁殖不易。許老闆下決心再也不使用農藥，用有機復育農業。這看在許多人眼裡，或許是「傻子才願意做的事」，然因為一個願望、結合許多人的努力，梅嶺找回土地最美麗的價值。

梅嶺賞青梅採收尾聲，部分農家也歡迎遊客體驗採梅樂趣。（本報系記者 曹婷婷攝）

慢慢地，螢火蟲也感受到梅嶺不一樣了！新鮮的芬多精乾淨自然的水源、沒有農藥再來殘害小小螢火蟲了。近幾年來，每到4、5月的夏天，只要天氣好，螢火蟲家族就會出現，露出亮光光的屁屁來迎接遊客，而梅嶺觀光也更多元了！除登山、賞花、吃梅子料理，賞螢更是大小遊客最驚喜的時刻！

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

●台南不一樣！一步一腳印 等你來發掘

因為「火金姑」，梅嶺開拓了更多觀光，而崇尚有機農作的許老闆也找到更多健康！在餐廳中，我們也能品嚐到美味的有機蔬菜。源自於對大自然的愛心，延伸至螢火蟲重現、進而帶動觀光。其實在台灣各個角落，都有類似梅園螢火蟲的動人故事，「最美麗的風景」人就在我們身邊，為這寶島台灣、為下一代的未來，培育著更多養分、譜出一個個動人的故事！

梅嶺龜丹溫泉體驗池的天然湧泉為碳酸氫納泉，也就是俗稱的美人湯。（本報系記者 郭吉銓攝）

台南不僅是美食之都，其好山好水也讓人動容。壯闊的曾文水庫有日本水利工程家八田與一對台灣的熱愛、以泥漿特色的「關子嶺溫泉」過去竟曾被匪盜佔據、台南「擔仔麵」竟是早期「度小月」的美食記憶。有些景點真的是需要人親身走訪、實地品嚐才能瞭解的，而新舊齊聚的台南就是這樣一座城市，保有古早的溫度、惜舊氣息、也能與時尚、國際接軌的地方。

台南鹽田美景。（達志影像／shutterstock提供）

為讓更多人瞭解台南之美，台南市政府觀光局也推出「梅製品DIY」、「來趣農家 農事體驗」活動，還有與當地旅館、商家推出特色優惠，如「五月來台南住2晚，第二晚免費」憑23家飯店消費發票還可抽好禮！歡迎大小朋友來府城，騎著T-bike走訪特色老街、在運河上享受南部溫暖陽光，到了夜晚，也別忘了上梅嶺，品嚐梅子餐，和超可愛的「火金姑」Say Hello！

(中時電子報)

梅嶺風景區的梅花盛開美景。（本報系記者 黃文博攝）