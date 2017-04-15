大林蒲遷村普查14日啟動 預計5月底前完成
大林蒲、鳳鼻頭遷村，高雄市政府辦完6場遷村意願普查說明會後，14日已正式啟動普查作業，由里幹事、訪查員分組訪查當地1萬1000多戶，預計5月底前完成，首日共102戶受訪。
市府民政局表示，大林蒲、鳳鼻頭遷村意願普查作業，14日啟動，首日由6位里幹事、12位訪查員發放約訪單，約訪單上詳細記載訪查員姓名、預計約訪日期、以及居民欲另約受訪時間的聯絡方式；若預定約訪時間居民無法配合，可透過約訪單上的聯絡資訊，聯繫約定其他時間受訪。
民政局表示，昨日第一天發放約訪單時，部分居民剛好也在家，當場順便接受訪查，過程相當順利，還有多位居民反應，對這項普查期待很久，肯定市府透過普查，讓他們有表達遷村意願、選擇遷村方案的機會。
針對部分地方人士醞釀「拒絕普查」，高市民政局強調，普查是民意發聲的管道，贊成和反對意見均可透過問卷表達，應該讓贊成與不贊成遷村的人，都有充分表達意見的機會。
民政局表示，居民在多次說明會中，普遍提出「一坪換一坪」要求，已獲市府明確列為選項，並印在普查問卷中供居民選擇。若還有不同意見，也能夠在問卷中選填別項方案，甚至具體填寫其他主張，沒有必要放棄受訪表達意見的機會，更不該阻擋別人參與普查爭取權益的機會。
訪查正在持續進行，居民若有任何疑問或需求，可撥打服務專線（07）973-5369詢問，最新消息也會在大林蒲官網上公布。
(中時)
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