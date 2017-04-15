把握週末好天氣 下週四又轉濕冷

這個週末天氣溫暖舒適，適合出遊。（報系資料照 杜宜諳攝)

今天（15日）至下週一（17日），台灣附近水氣偏少，天氣溫暖舒適，西半部穩定，東半部僅有局部降雨的機率，是適合出遊的好天氣。不過下週二起又有鋒面在北部海面徘徊，將為北台灣帶來少量降雨的機率；週四鋒面南下，將帶來局部雨勢、氣溫也轉涼。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄表示，這個週末溫暖舒適，今日至下週一西半部穩定，高溫約可升至30度以上，東半部仍有零星短暫降雨的機率；近地層水氣增多，金馬易有霧發生。

下週二、三(18、19日)鋒面在北部海面徘徊，為北台灣帶來少量降雨的機率，氣溫變化不大。不過週四至週六(20至22日)鋒面南下，帶來局部陣雨或雷雨、天氣轉涼。

至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，是否會發展成今年第一號颱風「梅花」？目前模式模擬並不認為它會有明顯的發展；而根據模擬的路徑，它影響台灣的機率也相對偏低，不過機率都存在，仍要持續觀察。

(中時電子報)