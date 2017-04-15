美公布外匯操縱國 台灣與中國並列觀察名單
美國財政部14日公布「美國主要貿易夥伴外匯政策」報告，台灣與中國、南韓、日本、德國和瑞士6個國家同列外匯操縱國觀察名單。報告認定，台灣享有經常帳順差，且在過去一年「持續性單向干預」外匯市場。
被列入美國的外匯操縱國須合乎三要件。一，對美順差達200 億美元；二，經常帳順差高於國內生產毛額（GDP）3%；三，持續性單向干預外匯市場，且年度重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。
根據該報告，台灣去年對美貿易順差少於150億美元，不符第一要件。但符合後兩項要件，故被列為「觀察名單」。
報告同時建議台灣主管機關，除在市場失序情況下，應減少對匯率干預，並應增加外匯存底和操作透明度。
據了解，今年3月底，美國財政部已派遣官員到台灣，與台灣相關主管部門就干預匯市進行溝通，但雙方對「干預規模」和「單邊干預」，未能達成共識。
美國對列入觀察名單的國家不會祭出懲處，但若一旦被列入外匯操縱國，美國會先給予一年的時間進行咨商，要求貿易夥伴改進。否則將會受到懲罰，包括不准競標美國政府採購；要求世界貨幣基金（IMF）加強監督；拒絕給予操縱國私人投資融資管道。此外，美國總統可指示貿易代表署，把此因素，列入有意與美簽署雙邊或多邊貿易國家的考量。
由此觀之，台灣未來若想與美國協商雙邊或多邊貿易協定，外匯政策也必須審慎以對。
美國財政部每半年公布一次「主要貿易夥伴外匯政策」報告，並提交給國會。這是川普政府針對美國主要貿易夥伴的外匯政策，向國會提出的第一份報告。川普競選期間曾點名要把中國列為「外匯操縱國」，但他在本周接受《華爾街日報》專訪時，已表明中國不會被列為「外匯操縱國」，白宮官員否認，美國藉此交換中國協助北韓問題。
(中時)
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