抓不怕！無牌計程車司機7度酒駕上路遭逮

萬姓男子7度酒駕被逮，因駕照遭吊銷，借用李姓男子的計程車執業登記證。（呂素麗翻攝）

萬姓男子（右）7度酒駕被逮。（呂素麗翻攝）

萬姓男子7度酒駕被逮，因駕照遭吊銷，借用李姓男子的計程車執業登記證。（呂素麗翻攝）

真是抓不怕！高雄市萬姓計程車司機曾6度酒駕被抓，罰款、入監服刑都不怕，甚至連駕照也遭吊銷，但他還向友人借計程車執業登記證，再度醉醺醺上路，前天凌晨因未開頭燈，遭警方攔查，第7度酒駕被逮，他拒酒測，警方當場開出拒測及即行執業、無照駕駛等3張罰單共處以10萬1800元罰鍰，還要參加道安講習。

13日凌晨00點25分許，萬姓男子（48歲）駕駛1部計程車行經三民區義華路與陽明路口時，因夜間未開啟頭燈遭三民二分局交通分隊巡邏員警攔查，沒想到警方盤查後發現，萬男渾身酒氣，且竟使用李姓男子合法登記的計程車執業登記證，因該證照片樣貌與萬男相差甚遠，被警方認出且當場要求萬男接受酒測。

萬男自稱是中鋼領班退休，他供稱，為了繳清貸款必須以計程車為業，先前因有酒駕紀錄，才會向李姓友人借用執業登記證（有效期限108年）放置在副駕駛座前方儀表板上，懇求警方放他一馬，經一番求情拖延後，見警方執法態度堅定，最後選擇拒測，警方當場開出拒測9萬元罰鍰，並移置保管該部計程車。

警方調查，多年來，萬男已有6次酒駕前科，汽車駕照已遭吊銷，三年內不得再考領，今年3月才因酒駕遭苓雅分局查獲，如今再度酒駕上路，還冒用他人的計程車執業登記證，完全不顧乘客及路人的安全。

警方表示，出借證照的李姓男子沒有責任。

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(中時)