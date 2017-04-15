NBA》傑克生透口風 尼克可能簽回羅斯

尼克總裁傑克生在記者會談論球隊的未來。(美聯社)

前尼克隊控衛羅斯季末又再度受傷，他季外首度取得自由球員身分，原本不被看好能夠留在紐約，卻意外獲得總裁「禪師」傑克生的青睞。傑克生說：「我與羅斯談過之後，他表示有意願續留，即使一直輸球也沒關係。」

傑克生表示，「羅斯想要回來尼克救贖他自己，這是個驚喜，我欣賞球員抱持著這種態度。」羅斯在季中也曾是傑克生想出清的目標，他在交易大限前傳出與灰狼隊後衛盧比歐的交易案，最後沒有談成。

羅斯雖然容易受傷，本季仍為尼克隊出賽64場，留下18分、4.4助攻。傑克生肯定羅斯的得分能力，但總教練荷納塞克對他頗有微詞，他認為羅斯太執著於切入進攻，讓球隊防守留下空隙，尼克的防守評比為聯盟倒數第5。

傑克生打算留著乖巧的荷納塞克，並以波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)做為球隊重建核心，他公開表示希望安森尼離開，不過他似乎有意簽回羅斯。目前返回芝加哥養傷的羅斯，季中曾爆出蹺班事件，傑克生也有意回護他。

傑克生認為羅斯不假外出破壞了球隊規矩，但他強調這是情有可原。「這沒那麼嚴重，就是一個年輕人極度想念他的家庭，畢竟他在季前就被搞得焦頭爛額(性侵官司)。」羅斯日前表示他已經賺夠錢了，這次不再追求大肥約，只想快樂打球，這可能也成為傑克生想簽回他的誘因。

(中時電子報)