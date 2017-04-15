NBA》4月最佳球員出爐 東喬治西保羅
NBA在15日公布4月份東、西區單月最佳球員，結果分由溜馬前鋒保羅喬治、快艇後衛保羅獲選，畢竟兩人在例行賽最後1個月表現都很出色，4月最佳教練剛好也由東區的溜馬總教練麥克米蘭，以及西區的快艇總教練瑞弗斯當選。
喬治在4月打了6場比賽，除了平均攻下聯盟第1的32.8分，也有8.2籃板、4.5助攻與2.2抄截，簡直是以1人之力，幫助溜馬在4月搶下5勝1敗佳績，更穩住東區第7種子地位，他在3日遭遇騎士比賽，更拿本季新高43分。
保羅在4月表現毫不遜色，在他出賽5戰中，平均可拿21.2分、9.8助攻與5籃板，帶領快艇在4月份5戰全勝，同時坐穩西區第4種子地位，驚險從爵士手上搶走季後賽首輪主場優勢。
至於4月東、西區最佳新秀，分別是尼克前鋒埃爾南戈梅茲與太陽後衛尤利斯，埃爾南戈梅茲4月場均12.5分、8.5籃板與3助攻，尤利斯也有場均20.7分、6.8助攻與3.8籃板，表現完全不像剛打NBA的菜鳥。
(中時電子報)
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