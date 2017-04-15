痴迷歐洲 這10大城堡夢幻指數最高

羅馬尼亞布朗城堡又被稱為「德古拉城堡」，渲染著神秘又驚嚇的吸血鬼傳說氛圍。(圖/shutterstock提供)

歐洲風格古堡何其多，其中又以德國數量堪稱「城堡之國」，位於南德的新天鵝堡是德國最受歡迎的明星建築物，更是激發全球迪士尼LOGO上的夢幻城堡靈感。歐洲城堡彷彿擁有魔法，既夢幻又富有神祕色彩，美國《國家地理》近日從歐洲數百座城堡中列出10大最夢幻城堡，夢境般的景色教人難以招架。

童話如夢似幻，而歐洲城堡便是讓許多人童話中的場景化為真實，最新歐洲10大夢幻城堡上榜的有：德國新天鵝堡、羅馬尼亞布朗城堡、法國盧瓦爾香博堡、波蘭莫斯納城堡、英國利茲堡、英國利茲堡、葡萄牙佩納宮、斯洛伐克波耶尼切城堡、西班牙塞哥維亞城堡、匈牙利布達城堡。

Ekaterina（@katy_katerrina）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 18 4:27上午 PDT 張貼

Dan Snow（@thehistoryguy）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 11 11:43下午 PDT 張貼

Zhìlín Zhāng（@mithrandir.c）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 26 7:52下午 PST 張貼

德國新天鵝堡每年吸引逾百萬旅客朝聖，這座巴伐利亞國王路德維希二世的古羅馬式建築行宮，高聳於德國與奧地利近千公尺山頂，以作為迪士尼睡美人、灰姑娘等童話中城堡的啟發原型而聞名全球，四季風情各具特色春夏綠意盎然，秋冬楓樹、白雪圍繞，內部奢華耀眼的裝飾展現對藝術歌劇及歐洲神話故事的痴迷。

歐洲除了極盡夢幻的城堡，羅馬尼亞布朗城堡又被稱為「德古拉城堡」，渲染著神秘又驚嚇的吸血鬼傳說氛圍，城堡角樓與射擊外牆讓這座城堡成為當年匈牙利國王防禦土耳其人的最佳戰鬥堡壘，後隨著英國作家伯蘭史杜克的著名小說《德古拉》聞名於世，詭祕的色彩每每吸引遊客照訪，尤其在萬聖節期間更為熱鬧。

而波蘭莫斯納城堡則被譽為「現實版的霍格華茲學校」，建築風格融合巴洛克、新哥德式和新文藝復興風格，面積7,000平方公尺內建有99座塔樓、365個房間。城堡像似座孤島，與世相遙，無論是永存不滅的童話世界，還是錯綜複雜的不死怪物傳奇，歐洲城堡總能激起眾多層層幻想，而你又想去哪座城堡？

(中時電子報)