大膽談出軌 白百何小號曝光怨罵狗仔？

白百何被曝光疑似小號。（圖／取自微博）

女星白百何日前被大陸狗仔卓偉拍到今年2月在泰國與小模特兒張愛朋親暱，兩人不僅鴛鴦戲水，甚至還有當街恩愛摸臀的畫面。這讓老公陳羽凡被指綠到不行，白百何至今仍未回應，陳羽凡則是發了條無傷大雅的文，讓人匪夷所思；可現在白百何被指疑似微博小號曝光，對於出軌發聲明。

白百何被爆出軌後，她與陳羽凡卻遲遲沒有下一步動作，陳羽凡僅在網上稱「蛋疼的（指無聊人），都快回家過節吧！」暗示要外界別管，而白百何則是宛如神隱。

可昨有人爆出一個疑似白百何小號的微博帳號，尤其在事件發生後，該微博就發文「謝謝身邊朋友們給的安慰」，隨後還罵卓偉「狗仔的可惡，是無中生有。」最後則是發了篇聲明，強調整個視頻拍攝都沒有聲音，強調都是單方面的說詞，還說這個視頻不能說明「本人不道德」，引發眾多網友湧入痛批。

只是這個帳號是否真的是白百何小號仍不得而知，但該帳號先前也曾按過張愛朋發文讚，因此有人相信這是白百何無誤。可也因該帳號未經認證，不少網友認為這只是個炒新聞的假帳號。

(中時電子報)