逾7成民眾邊看電視邊滑手機 女愛購物男打電動

臺灣消費者跨螢情境的概況。（資料來源：資策會FIND）

資策會昨（14日）公布調查報告顯示，2016年逾7成4的民眾一邊看電視、一邊滑手機，不但是2015年的1倍以上，甚至是2014年的3倍之多，「滑手機、看電視、盯電腦」的跨螢幕行為，儼然成為台灣「全民運動」！

上班看電腦+滑手機、下班看電視+滑手機，這些行為模式大家已經很熟悉，但是到底有多嚴重？資策會創新應用服務研究所（創研所）FIND團隊，14日公佈2016年下半年消費者使用數位裝置的調查報告。

報告顯示台灣消費者擁有智慧型手機比例已超過9成，個人平均擁有3.6個數位裝置。逾7成4的消費者更是一邊看電視、一邊滑手機，不但較2015年的使用行為比例高出1倍以上，甚至是2014年的3倍之多；而一邊看電腦、一邊滑手機的消費者，也高達近5成，超出2014年的比例3倍以上。

男女在邊看電視邊使用行動裝置之行為的差異比較。（資料來源：資策會FIND）

調查發現，逾5成的男生、女生最喜愛同時看電視、並使用行動裝置即時通訊軟體聊天、或瀏覽社群網站。其次，男生邊看電視、邊使用行動裝置的習慣，偏好玩遊戲的比率達到40.2%、女生則較愛逛購物網站(26.7%)。

男女在邊看電視邊使用電腦之行為差異比較。（資料來源：資策會FIND）

至於「邊看電視、邊使用電腦」的行為，男女同樣最愛「瀏覽社群網站」(男：66.7%、女：56.8%)、其次是使用即時通訊軟體聊天(男：49.3%、女：49.7%)。而「瀏覽新聞」是男生的第三名（43.4%），女性第三名仍是逛購物網站（49.6%）。

(中時電子報)