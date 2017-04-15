被戴綠帽仍淡定 陳羽凡PO文曬天倫樂
女星白百何被直擊與小鮮肉同遊泰國，尤其泳池畔親密接觸讓人看的血脈噴張，但這等於幫老公陳羽凡扣上大綠帽，面對老婆紅杏出牆的醜聞，他態度意外淡定，先是在微博要求外界少管閒事，接著又PO出陪兒子練舞影片，心情絲毫不受影響。
陳羽凡昨晚微博PO出兒子練舞影片，雖然是在旁跟著跳，但見他動作到未完全沒掉拍，可見有深厚舞蹈底子，對此他也寫道「說是陪寶哥上舞蹈課，其實是在偷學」，文末還加了個大笑臉，心情似乎未受到老婆白百何出軌影響，豁然面對的態度，也讓網友力挺直呼「以前搞不懂為什麼那麼多人喜歡你，现在终於知道了，臉蛋到性格到人品賞心悦目」。
(中時電子報)
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