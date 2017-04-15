MLB》烤蚱蜢賣翻了 水手隊供不應求
水手隊主場開季推出了賣相不太漂亮的烤蚱蜢大餐，原本只預計提供給少數大膽的球迷，沒想到開賣之後人氣強強滾，不得不改為限量供應，並且緊急調貨。水手球團表示，球迷目前已經吃掉18000隻烤蚱蜢，超過餐廳1整年的銷量。
蟲蟲大餐並非十分特別的東西，當地的蟋蟀料理早已行之有年，加上烤蚱蜢每份只賣4美元，值得一嘗。提供球場餐點的公司指出，他們很高興看到球迷願意大膽嘗試新食物，「夾進墨西哥捲餅，配上一杯瑪格麗特，好吃得不得了。」
(中時電子報)
文章來源：@darrenrovell
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