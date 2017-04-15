頭髮太短不能上台領獎 女學生父親轟：學校瘋了

女兒因頭髮短不能上台領獎，父親氣得在臉書上貼文斥責。（張祈翻攝）

花蓮一名就讀某私立高中的高三女學生，因在校成績優異五育均優獎，畢業在即，導師卻告知她「因頭髮太短，無法上台領獎，只能私下領」，父親見狀火大怒斥「覺得不可思議」、「學校瘋了」！

看到女兒因不能上台領獎而落寞，孫姓父親心疼直呼火大，要捍衛孩子的權益，他指出，今年高三的小女兒原本在北部就學，因心疼父親獨自在花蓮，毅然轉學回花蓮陪伴父親，成績也都維持在班上前幾名，沒想到因愛好運動留著短髮，卻成為孩子不能上台領獎的理由，孫父質疑學校，「是用什麼樣的方式在教育孩子」。

校方今日受訪回應，五育均優獎需經過兩階段審核，分別以學生3年成績為依據，成績都是由電腦計算，且目前仍在審核階段中，該名學生因部分成績未達標準，第一階段就沒能通過審核，推估導師與學生在溝通上有些誤會，強調審核依據全看數字，髮型不再考核項目內，也陸續學生、家長溝通，解決這次的誤會。

(中時)