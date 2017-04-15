核不核試 北韓選擇不多
北韓月初試射飛彈後，美國除了著手在韓國部署薩德（THAAD）飛彈系統外，也調派航母戰鬥群部署朝鮮半島附近海域，並再三發出嚴正警告，但平壤態度強硬，表示隨時可能進行第6次核試，朝鮮半島情勢如今空前緊張。
一般預料，平壤將在北韓「國父」金日成4月15日冥誕，也就是太陽節當天，或是4月25日的建軍節當天試射飛彈，甚至進行第6次核試，而這對耐心有限的川普政府來說，無疑將是跨越紅線的行為。
然而，平壤已擺明了，只要美國軍事挑釁，將對美韓發動反擊。而不願北韓情勢動盪而遭波及的北京則強調，美韓與北韓針鋒相對、劍拔弩張，大有山雨欲來之勢，但武力解決不了問題，對話才是唯一出路。
「外交家」（The Diplomat）網的評論指出，要是北韓今天真的核試，或是試射洲際彈道飛彈，美國已表明會反制。
美、日、韓誓言，將攔截威脅他們領土或資產的北韓飛彈。廣泛認為，洲際彈道飛彈是北韓最富挑釁意味的軍事行動之一。要是北韓試射洲際彈道飛彈，川普可能會下令攔截，而這幾乎可以視為戰爭行為。
而這或許是降低緊張的最後機會，平壤可能會發表聲明譴責華府，而美國則猛拍胸脯表達解決朝鮮問題的決心，但同時展開撤軍。當然，這種虛張聲勢，表態意味十足的和平解決方式，仍取決於川普與北韓最高領導人金正恩雙方的自制。
要是美國攔截北韓飛彈後，隨即像對敘利亞般，對北韓的測試場發動有限的「標靶攻擊」（targeted strike）。而行事令人捉摸不定的金正恩則下令攻擊攔截飛彈的美國，或是日韓軍艦。不然就是像在2010般，砲擊人煙稀少的延坪島。不過，在目前朝鮮半島緊張情勢居高不下的狀況下，縱使是這種為了保住面子，找台階下的舉動，仍可能引發戰爭。
(中時電子報)
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