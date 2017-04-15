北農垃圾菜流入市面 柯P：台最大廠牌叫黑心牌

媒體踢爆，每日蔬果交易量全國最大的台北市第一果菜批發市場，因為農產運銷公司未妥善管理，導致「垃圾菜」被不肖商家撿來加工販賣。北農昨發新聞稿坦承疏失，台北市長柯文哲今嘆說，技術上一定會改進，但人民的道德也是問題，「台灣最大廠牌叫黑心牌。」

柯文哲表示，處理垃圾有「3R原則」，Reuse（再利用）、Reduce（減量）、Recycle（回收），他看過資料，果菜市場交易量每天1700噸，產生的剩餘菜渣大約37噸，量實在太多，要怎麼減量，或是自己先分類，可以用的再用，剩下才做堆肥，這些技術上該改進的地方，一定會處理。

但他話鋒一轉表示，很多事情在其他國家不會發生，在台灣卻會發生，人家都開玩笑說台灣最大廠牌叫「黑心牌」，不管買的、賣的，道德就有問題，政府當然可以建立各種規則、嚴密監察，但人民的道德，還是沒辦法完全靠政府去抓。

(中時)