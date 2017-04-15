密會上海市台辦主任 柯P：兩岸關係脆弱
台北－上海雙城論壇預計6月展開，上海市台辦主任李文輝昨到北市府拜會市長柯文哲，但行程保密到家。柯今早受訪表示，現在兩岸關係緊張、脆弱，他們希望低調，那就按照對方的期望。
昨大批媒體為守候李文輝拜訪柯文哲，苦等近3小時，卻沒見到人影，柯今早否認「偷偷摸摸」，還說每個人都知道，哪還叫偷偷摸摸？不過他也坦言，既然要交朋友，不要給人家困擾，既然他們希望低調，那就按照對方期望，「現在兩岸關係這麼緊張，那就低調。」
關係緊張是因為李明哲事件？柯說，已經緊張很久了，像是日前冰上曲棍球事件，一不小心兩隊就打起來，這種兩端極端不信任的狀態，更要避免做出刺激性的事情，像周子瑜事件是一個，李明哲事件也是一個。
他認為，大陸若要逮捕人，我們沒有意見，但是是不是要照文明國家做法，1、2天內先公布，另外還有人道、家屬探視等，很多標準動作，「奇怪你們怎麼會犯這種錯誤（指大陸並未做到）？」
柯文哲強調，在這種互信基礎脆弱的狀態下，很多東西要注意，例如世大運，大陸代表團光是運動員就有將近600人，這麼龐大的隊伍，屆時分散在5個縣市中53個場館，還是要讓兩邊關係好一點。媒體追問，李文輝對此是否有回應？柯說，他說他會帶回去。
柯文哲也表示，昨天雙方主要是談判雙城論壇的細節，包括時間、地點、分論壇、召集人、參加的人、談的題目等，從現在開始會有2個月的談判。如果可以的話，他也希望能夠親自去上海參加論壇。
(中時)
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