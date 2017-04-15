「牧德盃」企業羽球排名賽今登場 48家企業同場競技
「牧德盃」企業羽球排名賽今 (15)日登場，雖僅第二屆，但有48家重量級上市櫃企業、近400人競技，已躍居全台規模最大的企業羽球對抗賽。
「牧德盃」企業羽球排名賽由上櫃自動光學檢測 (AOI)大廠牧德科技 (3563)及台北市體育局共同舉辦，牧德董事長江光夏說：「主要是為了推廣企業晉用體優生的好處，使『體優生』能有更多的出路，才能無後顧之憂、在運動場上爭取好成績。」
汪光夏表示，體育人才的求職路一向很窄，被列為10大難找工作的科系，牧德因緣際會在2014年聘用體優生，發現這些體育人才具備陽光、團隊合作及越挫越勇的特質，在工作表現上令人驚艷，因此不斷增聘，至今已有11位體優生進入牧德不同工作領域，也試圖將體優生好處分享給全國企業。
牧德希望拋磚引玉，因此連續2年舉辦羽球賽推廣理念，也開始得到企業界的響應，今年已有7家企業提供30個「體優生優先」的職缺，羽球賽也從去年冠軍台塑、季軍台積電等大型集團擴及今年有鴻海、台哥大、友達、華碩、和碩、華航等重量級企業組隊參賽。
汪光夏並強調，2017台北世界大學運動會8月將登場，為了讓選手無後顧之憂、全力衝刺好成績，牧德也邀請體育署及台北市體育局共同宣布「全民支持世大運，企業晉用體優生」，推廣晉用體優生的理念。
(工商)
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