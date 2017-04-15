何謂太陽節？ 北韓國內最重要的節日

太陽節是北韓國內紀念首代領導人金日成生日的重要節日，圖為兒童唱歌紀念金日成。（圖/美聯社）

每年4月15日前夕，神秘的北韓都會傾全國上下，開始籌備「太陽節」。所謂太陽節，其實就是首代領導人金日成（Kim Il-sung）的生日，從1997年開始，北韓官方決定，將今日列為國定假日。取名太陽，是指金日成的教誨有如陽光般，照耀並照看著北韓人民。每年到此時候，除了平壤的大型慶典或閱兵儀式外，官方也會額外增加糧食配給，並釋放部份囚犯。

金日成，又被稱為北韓（全稱朝鮮民主主義人民共和國）的國父，也是目前執政的勞動黨創始人之一。從1948年建政以來，執掌大權長達46年，是目前北韓官方思想的核心。北韓在中國大陸和前蘇聯支持下，長期和南韓形成對立狀態，生活水準在1970年代以前仍高於南方，他逝世後更被北韓封為「永遠的共和國主席」。由於執政近半世紀，北韓國內對他也形成偶像崇拜，每一個人身上都必須配戴金日成的頭像勳章，在其子金正日（Kim Jong-il）逝世後則增加為兩人頭章，全國境內仍保有大量以金日成為名的紀念建築。

表情誇張的北韓兒童舞蹈演員。（圖/美聯社）

從2012年金日成百歲誕辰的太陽節慶典開始，北韓在平壤市區的金日成廣場上，舉辦大型閱兵儀式和舞會，包含多人阿里郎舞和兒童表演等，目的是讓外界看見北韓的強盛和富庶。但今年，105歲紀念前夕，卻傳出可能核試爆的傳聞，讓北韓的太陽節再次成為美、日、中和南韓緊盯的焦點，深怕一個萬一，三代領導人金正恩（Kim Jong-un）再次讓全球震驚，日本甚至做好了全面撤僑的準備。

(中時電子報)