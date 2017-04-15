中廣2頻道被停播 王欣儀： 回到「國家動員戡亂時期」？
國家通訊傳播委員會（NCC）昨日派專人親送裁決書，要求中廣「立即停播」音樂網與寶島網，否則將移送法辦，消息一出震驚聽眾，台北市議員王欣儀今在臉書批評蔡政府鴨霸，並酸現在是回到「國家動員戡亂時期」？
中廣寶島網與音樂網在15日凌晨零時起全面停播！無預警被要求停播的消息不但讓許多忠實聽眾無法接受，也讓DJ氣憤的砲轟「這是新的白色恐怖。」，而台北市議員王欣儀也在臉書質問蔡政府一定要如此難看粗糙、鴨霸急促嗎？直言政府就算要政治清算鬥爭追殺，也要稍微顧及一下聽眾情感及勞工權益吧。
王欣儀說，下班前聖旨到，當晚12點就得停播，現在是回到了「國家動員戡亂時期」？另外她也質疑地下電台都沒事，還能繼續賣藥洗腎，並在網友回覆中留言質疑，「黨政軍退出媒體的結果，換來的卻是更加獨裁暴行？」
(中時電子報)
文章來源：王欣儀臉書
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