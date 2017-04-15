爭取前瞻計畫雙北有共識？柯P嗆朱：誰跟他共識

柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

柯文哲出席活動。(趙雙傑攝)

新北市政府昨天發布新聞稿，指雙北已經達成共識，共同爭取捷運環狀線第二階段的北環段、南環段以及捷運萬大線第二期、汐止民生線納入前瞻計畫，台北市長柯文哲也預計明天親自出席立法院「前瞻基礎建設特別條例草案公聽會」 。不過，柯今早受訪時竟說，「他（指朱立倫）發那個新聞稿蠻奇怪，誰跟他共識？」

媒體今詢問柯文哲，明天要出席立法院的公聽會，但朱立倫並沒有要出席？柯文哲一開始先回答「沒有啦」，隨後竟說，昨天他發那個新聞稿蠻奇怪，誰跟他共識，他還說，公聽會他還是會去，表達一下想法。

(中時)