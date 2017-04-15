長澤雅美半夜狂奔走山 當街喬奶！

長澤雅美在路上狂奔。（圖／翻攝日網）

29歲日本女星長澤雅美近來忙著替新片《愛上謊言的女人》拍攝，近日還被拍到在深夜街頭頂著10度低溫奔跑，但也因來回奔跑，她傲人上圍也因此「走山」，更不顧旁人眼光，當街喬奶！

長澤雅美先前傳出有意休長假，據悉她有意到國外進修，不過手上工作卻看來還是沒停過。她最近忙著拍攝新片《愛上謊言的女人》，和人氣男星高橋一生飾演情侶，近來則為了劇情，深夜在街頭狂奔，跑到她招牌F胸都跑掉，長澤雅美也不顧在公開場合，當街喬奶，又再一次見識到她的大喇喇作風。

(中時電子報)