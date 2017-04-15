來賓、製作人接連車禍 許聖梅心神不寧求「這東西」保身

許聖梅轉型成功，成為談話節目力邀班底。(圖/本報系資料照)

許聖梅轉型成為名嘴後，常常驚爆不為人知的八卦內幕，成為談話性節目力邀班底，不過昨早前往錄製談話性節目時，來賓以及製作人紛紛出車禍，也讓許聖梅心神不寧，驚呼到底發生什麼事了?

許聖梅表示昨天錄影時，發現平時會提早到的來賓凌志文遲未現身，後來才知是半路出車禍，沒想到驚魂未定的同時，又傳出節目製作人邦哥也出車禍，在擔憂之餘大家還是靜下心把節目錄完，不過一連串的「意外巧合」，也讓許聖梅決定錄完後到廟裡拜拜求心安，另外更不忘喊話「學偉哥，你不是陰陽師嗎？能畫張符给我嗎」。

(中時電子報)