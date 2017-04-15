持悠遊卡搭高捷公車享轉乘優惠 消費滿百再回饋20％

民眾持悠遊卡16日起在高雄搭乘捷運、公車等交通運輸工具可以享受雙重優惠及回饋！除了捷運及公車享雙向轉乘優惠外，在捷運、公車及渡輪累積消費滿100元，就送20元全家購物金，相當最高20%的回饋。

悠遊卡公司表示，悠遊卡持卡人在高捷除了票價85折的優待，4月15日起，搭乘高雄捷運與高雄市公車，2小時內乘捷運轉搭公車或搭乘公車轉搭捷運，可享單次票價3元優惠。

另外，在4月16日起至5月15日期間，無論是搭乘高雄捷運、高雄市公車或高雄渡輪，只要累積滿100元就送20元全家購物金，持卡人累積額滿在一週後就可到全家便利商店兌換，相當於20%的回饋，活動限量5萬名，每卡只可享有一次的回饋。

(中時)