北韓核試威脅 未掃安倍賞櫻雅興

日本首相安倍晉三15日在新宿御苑舉行賞櫻會，並與偶像團體「桃色幸運草Z」和小童星一起比手勢合影。（黃菁菁攝）

日本首相安倍晉三15日在新宿御苑舉行賞櫻會，親切地向台灣媒體揮手致意。（黃菁菁攝）

日本首相安倍晉三攜昭惠夫人15日一早在新宿御苑舉行賞櫻會，並與2020年東京帕奧選手合影。（黃菁菁攝）

日本首相安倍晉三攜昭惠夫人15日一早在新宿御苑舉行賞櫻會，與現場演藝圈名人合影。（黃菁菁攝）

日本偶像團體團體「桃色幸運草Z」15日在新宿御苑出席由日本首相安倍晉三主持的賞櫻會。（黃菁菁攝）

日本首相安倍晉三不畏北韓可能核試的傳聞，15日照常依慣例在東京新宿御苑舉行萬人賞櫻會。

安倍15日一早攜夫人安倍昭惠主持了一年一度的賞櫻盛會，邀日本政經界、演藝圈、體育界名人等上萬人一同賞櫻。

安倍夫婦笑容滿面地繞場一周，與到場貴賓一一握手寒暄、合影，還親切地向台灣媒體揮手致意，與台媒記者握手。

團體大合照過後，安倍夫婦應偶像團體「桃色幸運草Z」的要求一起比手勢，留下逗趣歡樂的合影。看來北韓的核試威脅並未掃安倍賞櫻的雅興。

(中時)