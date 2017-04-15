香港無聊？港人量身打造行程 想帶柯P夜遊這裡

台北市長柯文哲日前語出驚人表示香港很無聊，引發風波。(資料照,季志翔攝)

台北市長柯文哲日前出訪泰國時，語出驚人表示「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引發風波。對此，有名香港旅遊業者陳智遠（Paul）表示，願意替柯P量身打造遊港行程並夜遊油麻地。

據蘋果日報報導，香港食物及衛生局前政治助理、現為「Walk In Hong Kong 活現香港」旅行社創辦人之一陳智遠（Paul）表示，只要夠有好奇心，香港仍有很多驚奇之處。

陳智遠說他願意替柯P量身打造行程，並力推「夜遊油麻地」。陳智遠說夜晚水果搬運工人、廟街商戶及歌手，替油麻地建構豐富的不夜城風景。遊走在廟街、大排檔、熟食檔、歌座、戲院，是最受歡迎的導賞團之一。

此外，陳智遠表示，雖然柯P稱香港無聊只是口水戰，但他虛心領教，並反問自己是否盡力認識自己的城市，用心將香港精彩的一面推廣出去。

(中時電子報)