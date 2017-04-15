慶祝太陽節 金正恩於平壤親校閱三軍

北韓領導人金正恩（圖右）親訪平壤金日成廣場，親校閱陸海空三軍。（圖/美聯社）

據大陸澎湃新聞報導，每年4月15日前夕，神秘的北韓都會傾全國上下，開始籌備「太陽節」慶典。今年適逢北韓已故首代領導人金日成（Kim Il-sung）105週年誕辰。按照慣例，北韓也在平壤金日成廣場舉辦大規模陸海空三軍的閱兵儀式，由現任領導人金正恩（Kim Jong-un）親自登台校閱，獲得軍隊一致公開效忠。今年的閱兵儀式上，北韓更首次展示了潛艇彈道導彈，被外界視為對美國威脅的公開回應，但相較於太陽節，全球更關心的卻是北韓究竟會不會趁機進行第六次核試爆，影響整個東北亞的局勢。

所謂太陽節，其實就是首代領導人金日成（Kim Il-sung）的生日，從1997年開始，北韓官方決定，將今日列為國定假日。取名太陽，是指金日成的教誨有如陽光般，照耀並照看著北韓人民。每年到此時候，除了平壤的大型慶典或閱兵儀式外，官方也會額外增加糧食配給，並釋放部份囚犯。

金正恩親臨平壤金日成廣場校閱三軍。（圖/大陸中央電視台直播）

北韓慶祝太陽節，舉行大規模閱兵儀式，展示其彈道飛彈。（圖/大陸中央電視台直播）

大規模慶祝首代領導人金日成105歲誕辰，北韓進行大規模閱兵儀式。（圖/大陸中央電視台直播）

巨幅金日成畫像經過平壤閱兵儀式陣容。（圖/美聯社）

北韓在今年慶典前，特別邀請來自多國、多媒體的百名記者前往平壤，並罕見地允許西方媒體從北韓境內對太陽節閱兵儀式，進行網路直播連線。同時在平壤的街頭，更見到來自中國大陸大批旅遊團，以及日本等國的貴賓在各重要景點訪問。

(中時電子報)