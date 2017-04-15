PGA》潘政琮次輪69桿 傳承賽T47晉級
旅美高球好手「小飛俠」潘政琮，15日在美巡傳承高球賽次輪交出69桿(-2)，以總桿140桿(-2)晉級最後兩輪決賽，這也是他美巡菜鳥球季第7場晉級。
首輪以72桿並列第72的潘政琮，次輪出發前差晉級門檻1桿，但這輪第4洞吞下柏忌後，於第5、7、9洞抓下3鳥，前9洞揮出34桿(-2)，出現晉級契機。
轉戰後9洞穩紮穩打，第10洞柏忌，第17洞抓鳥，打出35桿(+0)，最終以低次晉級線1桿的總桿-2成績，闖進最後兩輪決賽。
他這輪抓到4隻小鳥與2個柏忌，其中2隻小鳥在3桿洞抓到，為195碼的第7洞與174桿的第17洞，精準鐵桿成為此戰晉級關鍵。
加拿大好手德利特與前球王英格蘭名將唐納德，次輪同樣交出67桿，2人同以總桿132桿(-10)並列領先，潘政琮只落後8桿，仍有機會在最後兩輪拚本季第3場前10。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
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