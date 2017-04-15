上海台商發起「柱選」國民黨主席後援會

由上海台商、民間人士發起的國民黨主席洪秀柱後援會將於5月13日成立，成立大會規劃有100人出席，大陸全國台企聯會長王屏生預計將到場站台。

國民黨主席選舉將於5月20日投票，目前競爭激烈、多人領表，包括洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、國民黨前副主席詹啟賢、前副總統吳敦義、前立法委員韓國瑜、潘維剛等人。

上海台商雖然各有支持對象，但因2014年、國民黨選舉挫敗的最低迷時期，洪秀柱願意一肩扛起，也曾到上海與台商座談，所以有一群「柱粉」。

(旺報)