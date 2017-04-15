電動機車好處多 澎湖辦嘉年華讓民眾體驗
全力打造澎湖成為全國能源低碳示範島，中央與地方合作推出大優惠，鼓勵民眾換購電動機車，15日澎湖縣政府舉辦電動機車嘉年華，邀請鄉親體驗騎乘電動機車的好處多。
響應綠能運輸生活化，推廣電動機車普及化，經濟部能源局及環保署嘉惠離島鄉親祭出大優惠，於民國100年起「發展電動機車補助及獎勵實施要點」正式上路。
澎湖縣政府整合全國及地方等所有優惠資源，106年起更加碼推出電動機車汰換或新購的補助新辦法，其中汰舊新購最好康，重型車33000元、輕型車31000元、小輕型車19200元；純新購另有其他補助。
短短6年推廣時程，澎湖環保局成效良好，選購電動機車數量年年成長，目前全澎湖縣已有4104輛，民眾接受度提高也積極響應。
昨日上午環保局特地舉辦電動機車嘉年華活動，邀請澎湖鄉親體驗電動機車一起逗熱鬧，擺設25攤位規劃了「政令宣導」、「再生能源宣導」、「消費性攤位」、「電動機車試乘區」，現場還有有獎徵答及闖關送大禮。
全國各電動機車業者也主動力挺參與嘉年華活動，登高一呼再加碼凡當場選購電動機車者再優惠補助3000元，迅速帶動詢問度的新一波高潮。
澎湖縣環保局長蔡有忠表示，目前也相中澎湖旅遊業及租車業的蓬勃市場，鼓勵業者換購電動機車，也鼓勵觀光客租用電動機車，縣府按件計酬給予補助，盼真正落實節能減碳，打造澎湖低碳島。
(中時)
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