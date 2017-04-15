女神情慌張操作提款機 澎湖超商員工及時阻詐
今年3月13日澎湖縣警察局馬公分局接獲全家超商鑫科店陳姓店員報案指稱，察覺洪姓女子疑似遭人詐騙，經警方到場查證，得知洪姓女子在住處接獲自稱金石堂網路購物中心客服來電，佯稱因作業疏失，造成多筆訂單，需前往附近提款機前操作取消設定。
女子不疑有他，隨即依指示前往全家超商鑫科店提款機，當時洪女神色緊張，且一邊接聽電話，一邊操作提款機，所幸陳姓店員即時發現，告知其可能是詐騙，待警方到場後，仔細說明詐騙集團慣用的手法，女子始驚覺受騙並停止匯款，而成功制止這樁詐騙案。
馬公分局長丘立誠，特別選擇陳姓店員上班時段，代表警察局長劉祥浤，親自前往致贈獎狀與禮卷表達感謝之意。並呼籲民眾，爾來假藉作業疏失，造成分期約定轉帳扣款的詐欺案件層出不窮，提醒民眾提款機只能提、匯款，沒有取消設定的功能，如遇疑似詐騙電話時，請盡快撥打警政署反詐騙165專線求證，可大大降低被害。
另也特別嘉許店員在工作中保持高度警覺心，適時主動關懷，即時制止民眾受騙，讓詐騙集團未能得逞，使民眾財產得以保障。
(中時)
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