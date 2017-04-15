澎湖身障者助理訓練課程開始報名
澎湖縣政府為擴大身心障礙服務範圍，將於4月起辦理個人助理職前訓練。歡迎國小以上畢業，有耐心、有興趣，完成25小時培訓即可加入身心障礙個人助理的行列，可兼顧家庭，並提升就業機會。
社會處表示，縣府運用公益彩券盈餘及公益彩券回饋金暨衛生福利部社會及家庭署補助委託澎湖縣照顧服務協會承辦之個人助理服務，就是透過專業人力的安排，協助身心障礙者的生活事物，讓身心障礙者能夠有新的體驗與生活品質。
個人助理服務內容是協助障礙者在生活上的個人化助理服務，協助其生活起居、外出、參與各項活動，完成生活上的動作。並尊重障礙者的自主意志，協助障礙者失能的部份，達到自主生活、社會參與之目的。
本次培訓上課日期為106年4/22、4/23、4/29、4/30，課程時數共25小時。報名時間即日起至4月19日(星期三)下午17:30分止報名人數額滿為止。請電洽06-9276422，或於上班時間親洽-身心障礙福利服務中心（馬公市同和路33號）社團法人澎湖縣照顧服務協會自立組辦公室。
(中時)
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