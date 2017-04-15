南美派對馬爾貝日 國宴酒配烤肉超過癮

台灣首辦「馬爾貝日」，阿根廷國宴酒配烤肉超過癮。(圖/MAJI集食行樂)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

若以身材來形容，馬爾貝紅酒如同一名肥壯男，因此最適合搭配炭烤牛排、藍起司(Blue Cheese)或是蘑菇、迷迭香等氣味濃郁的香料。(圖/MAJI集食行樂)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

探戈舞者將另類詮釋「天黑黑」，在探戈手風琴聲中傳遞阿根廷風情。(圖/MAJI集食行樂)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

阿根廷葡萄酒節慶世界馬爾貝日(Malbec World Day)現正風靡全球60餘國，馬爾貝是阿根廷最大的葡萄產量品種，所釀造出的紅酒淺嚐即能感受飽滿口感，猶如一名嗜肉的肥壯男子，而台灣首次舉辦的「微醺炭烤馬爾貝派對」將於台北圓山花博公園登場，為台北帶來初夏前的南美熱情。

4月17日是世界馬爾貝日，是阿根廷葡萄酒協會為紀念阿根廷總統Domingo Faustino Sarmiento致力於阿根廷葡萄酒轉型，其於1850年擔任省長時即下令從法國引進當地葡萄藤剪枝，而馬爾貝是當中適應力最佳的葡萄品種，優質風味也因此成為目前阿根廷最大的葡萄產量品種，並被視為全世界馬貝爾品質最優質的阿根廷之星。

國內首辦的「微醺炭烤馬爾貝派對」，結合阿根廷紅酒、炭烤美食、舞蹈等元素。若以身材來形容，馬爾貝紅酒如同一名肥壯男，因此最適合搭配炭烤牛排、藍起司(Blue Cheese)或是蘑菇、百里香、迷迭香、牛肝菌、孜然、丁香等氣味濃郁的香料。現場將請來南美洲的主廚(Gaucho阿根廷炭烤餐廳)與充滿牛仔風情的美國德州大鬍子主廚(Texas Tom)調配出最適合馬爾貝紅酒的烤肉滋味，滿足喜歡炭烤美食的台灣民眾。

其中最特別的就是阿根廷國宴御用葡萄酒露堤尼，不僅是阿根廷最負盛名品牌，也是阿根廷總統出訪歐洲送禮的葡萄酒，酒色呈現細膩的深紅色，香味複雜多元，有著野生漿果、菸草和香草的香味，淺嚐即能感受飽滿口感，具有濃烈黑色水果滋味。

除了有馬爾貝美酒與烤肉美食，現場也將大秀探戈音樂舞蹈炒熱氣氛，邀請台灣阿根廷探戈先驅之一的舞者Daniel&Anna，更特地以探戈的方式詮釋台灣民謠「天黑黑」，另也邀請德國手風琴世界大賽冠軍以及阿根廷旅台音樂家Lito González and Los Amigos李阿公及其友人熱情演出，帶來濃濃南美洲風情。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)