MLB》洋基雙轟 保住田中將大首勝
洋基15日主場迎戰紅雀，王牌投手田中將大本季第3度先發，首局就挨一發2分砲，還好隊友立刻幫他追回。最後洋基以4-3獲勝，田中投了6.1局獲得首勝，總共被打3分，有5次三振，自責分率也降至8.36。
紅雀開場以麥特卡本特的2分全壘打領先，但是首局下半就被洋基隊卡斯楚回敬一發2分砲，接著羅麥次局下又補上陽春砲。田中一直投到第7局又被打1分才退場，這是他歷經最慘開幕戰之後首度繳出優質先發(6局以上, 失3分以內)。
(中時電子報)
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