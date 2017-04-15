林右昌鳴槍 基隆運動ｉ台灣活動今熱鬧登場
基隆市運動ｉ臺灣七堵區、暖暖區社區全民健走15日熱鬧登場，市長林右昌和立委蔡適應、議長宋瑋莉、體育會理事長余欽明等人鳴槍，熱鬧啟動，參與的市民隨即欣喜邁開步伐，在健走中欣賞水岸秀麗景緻。
林右昌表示，感謝大家參與這項健走活動，也鼓勵所有市民養成良好的運動習慣，透過健走活動，除有益健康外，也可親子同樂並欣賞沿途美麗景致，今年暖暖、七堵健走活動由兩區合併舉辦，強調身體健康是現今生活最重要的一件事。
今日健走起點百福公園今年將由工務處規劃重新設計成第一個特色公園，林市長指出，民眾建議以特色設施取代罐頭式遊具，屆時盼邀請居民和小朋友，參與設計遊憩場域。暖暖親水公園預計六月底前完成整修，今年暑假啟用並規劃舉辦親水活動，希望讓孩子有個開心的夏日時光。
下一場的社區健走活動將於4月22日世界地球日當天上午8時30分於碧砂漁港、潮境公園舉行，由市府與基隆市體育會共同舉辦，歡迎市民朋友踴躍參加。
(中時)
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