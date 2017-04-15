音樂、寶島網被關 葉毓蘭：支持中廣線上APP經營

國家通訊傳播委員會（NCC）證實，14日已發文到中廣，要中廣在晚間必須立即停播寶島網及音樂網，否則移送法辦。(中央社)

網友可下載中廣線上聽APP繼續支持中廣。(截自APP store)

中廣音樂網、寶島網15日凌晨零時起全面停播！國家通訊傳播委員會（NCC）14日專人親送裁決書至中廣要求「立即停播」音樂網與寶島網，「否則移送法辦。」DJ們覺得像被聯航那位被拖出去的乘客，DJ Rose更直言「今晚我們都被拖出去了」。前警大教授葉毓蘭則呼籲大家支持中廣兩頻道改線上APP經營，目前中廣有推出「中廣線上聽」APP。

前警大教授葉毓蘭在臉書批評「這樣的追殺，不是倒行逆施，什麼才是倒行逆施？再見了，96.3」，也呼籲請中廣將音樂網轉至網路上經營。中廣音樂網臉書也發文「揮別廣播版 中廣音樂網 i radio ，簽到大樓怎麼能缺少長期支持的你，繼續支持中廣下載中廣線上聽APP」。

國民黨文傳會副主委洪孟楷也在臉書批評，關中廣，NCC如同「航警拖乘客下機」般粗暴!週五下午一紙公文命令即刻關台，把中廣寶島網及音樂網兩個服務數十年頻道下架，這樣粗暴的行為，不就如同上週的聯合航空超賣事件中，航警蠻橫無理的在眾目睽睽下拖走亞裔乘客，其目的都是同樣，就是讓自己人可以上機（架）!

網友則在臉書底下留言「 綠色恐怖、戒嚴了嗎？」、「治國無能怕被罵所以先從箝制人民思想開始.」、「這是自傲最民主的國家嗎？」、「賣藥吃到洗腎的「塵痣終」電台都沒事」、「現在是順著蔡皇生，逆著蔡皇趕盡殺絕～」。

(中時電子報)