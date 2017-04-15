小班分居兩年 妻正式申請離婚

小班與珍妮佛嘉納和三名子女日前還被拍到天倫樂的模樣。（圖／達志影像）

好萊塢男星班艾佛列克與老婆珍妮佛嘉納原先是演藝圈人人稱羨的銀色夫妻，但兩年前卻無預警宣布離婚，兩人更已分居多時，當時傳出小班偷吃保母、還有酗酒問題，儘管兩人近來多次和小孩一同出現，傳出轉機，可珍妮佛嘉納近來還是正式申請離婚。

班艾佛列克上週才在網上透露自己終於完成酗酒戒斷療程，當時他還感謝珍妮佛嘉納的支持與陪伴，儘管兩人先前已經分居，但他與珍妮佛和三個子女屢次多次以一家人之姿出現在媒體面前，讓外界聯想兩人是否有機會復合。

不過珍妮佛嘉納近期還是正是申請離婚，而小班也回覆申請，不過兩人離婚將全權由律師處理，據悉兩人也有共識，在文件上雙方都保有子女的撫養權與監護權。

(中時電子報)