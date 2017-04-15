救護車值勤遭襲擊 消防員怨長官息事寧人
桃園市消防局中壢分隊5日出勤時執行酒醉民眾路倒救護時，遭到路倒民眾持棍棒砸損，也依法對民眾提出妨礙公務及賠償告訴。但有基層抱怨，長官事發後只想息事寧人，消防局則說，將再加強幹部與同仁溝通技巧。
5日2時24分，中壢分隊到中壢區中央西路二段執行酒醉路倒救護案件，男子持棍棒砸損救護車輛。造成左、右後照鏡毀損，消防局表示，將依法追究對該名民眾提出妨礙公務及賠償告訴，派出所員警事發後也立即將民眾帶回調查依妨害公務罪嫌移送偵辦。
消防局表示，事後因出勤同仁受到驚嚇，經慰問後即放假輪休，有關貼文提及分隊幹部處置不當部分，將再加強幹部與同仁溝通技巧，如經了解確實有不當言論，將移請本局督察室予以深入查辦。未來執行精神病患及酒醉路倒救護案，將加強協調警方到場協助，以減少類似案件再度發生。
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(中時)
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