Angelababy攜子首度亮相 籲勿欺負新成員撇不合
Angelababy產後首度亮相，節目《奔跑吧》更曝光她照顧兒子小海綿的畫面，尤其母子互望散發親子情的那刻，更是讓所有粉絲的心都融化了，此外她也向男成員喊話「不要欺負新朋友」，間接破除兩人不合傳聞。
Angelababy生產缺席《奔跑吧》第五季前幾集，再曝光就是抱著兒子小海綿現身，只見她小心翼翼抱著小海綿，另一手緊握兒子小手，散發出濃濃母愛，雖然小海綿始終未正面現身，但仍可看出他烏黑濃密的長髮，還有那雙胖嘟嘟的小手，讓觀眾直呼好可愛，另外也透露期待未來能帶着小海绵，和所有哥哥叔叔們見面，讓鄧超等人聽了都不禁红了眼眶。
影片最後則特地向所有男成員喊話，「我知道會迎来一位新朋友，你們幾個不要欺負她」，間接破除與迪麗熱巴的不合傳聞，雖然短暫露面但已讓粉絲激動不已，紛紛留言直呼「好想妳啊」。
(中時電子報)
關鍵字：Angelababy
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。