Angelababy攜子首度亮相 籲勿欺負新成員撇不合

Angelababy攜兒首度公開亮相 。(圖/鳳凰網娛樂)

Angelababy產後首度亮相，節目《奔跑吧》更曝光她照顧兒子小海綿的畫面，尤其母子互望散發親子情的那刻，更是讓所有粉絲的心都融化了，此外她也向男成員喊話「不要欺負新朋友」，間接破除兩人不合傳聞。

Angelababy生產缺席《奔跑吧》第五季前幾集，再曝光就是抱著兒子小海綿現身，只見她小心翼翼抱著小海綿，另一手緊握兒子小手，散發出濃濃母愛，雖然小海綿始終未正面現身，但仍可看出他烏黑濃密的長髮，還有那雙胖嘟嘟的小手，讓觀眾直呼好可愛，另外也透露期待未來能帶着小海绵，和所有哥哥叔叔們見面，讓鄧超等人聽了都不禁红了眼眶。

影片最後則特地向所有男成員喊話，「我知道會迎来一位新朋友，你們幾個不要欺負她」，間接破除與迪麗熱巴的不合傳聞，雖然短暫露面但已讓粉絲激動不已，紛紛留言直呼「好想妳啊」。

(中時電子報)