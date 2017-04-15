前瞻計畫雙北沒共識？新北：繼續努力

新北市府昨發布新聞稿，指雙北已經達成共識共同爭取捷運軌道建設、翡翠水庫原水管理、八里汙水廠等計畫納入前瞻建設計畫，不過台北市長柯文哲卻在今指「誰跟他共識？」；新北市副市長葉惠青表示，14日與北市副市長鄧家基針對這些建設討論許多想法，雙方都有意願共同爭取；新北市發言人張其強則說，如果沒有共識，會繼續努力尋求共識。

新北市府14日發布新聞稿，指出立法院陸續舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，其中爭議最多、金額最龐大的軌道建設場次將於17日舉辦，新北市副市長葉惠青14日拜會台北市副市長鄧家基，雙方會中達成共同爭取捷運環狀線第二階段、萬大線第二期及汐止民生線納入前瞻計畫的共識。

另在水環境建設部分，雙北也將共同向行政院爭取，將八里汙水處理廠汙水的處理標準從目前的一級提升為二級或三級處理，並在大台北供水計畫中納入翡翠水庫原水管等計畫。

不過台北市長柯文哲今受訪時卻竟說「他（指朱立倫）發那個新聞稿蠻奇怪，誰跟他共識？」引發新北市府人員不解。

新北市副市長葉惠青今受訪時表示，14日與鄧副市長針對雙北許多建設都未納入前瞻計畫有許多討論，且環狀線二期等3條線建設，當初都是由台北市捷運局所提出，身為大台北生活共同圈的一員，雙方都有意願一起向中央爭取納入前瞻計畫，加快建設腳步。

葉惠青說，八里汙水廠處理的也是雙北市700萬市民汙水，雙方也都討論到願意一起努力爭取汙水的處理標準從目前的一級提升為二級或三級處理，並在大台北供水計畫中納入翡翠水庫原水管等計畫。

新北市府發言人張其強則說，「如果沒有共識，我們會繼續努力尋求共識。」

(中時)