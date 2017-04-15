朕出宮了！ 故宮快閃店現身西門紅樓

故宮快閃店現身西門紅樓16工房。(圖/時藝多媒體提供)

熱門故宮文創商品西門紅樓也買得到。(圖/時藝多媒體提供)

朕出宮了！即日起至7月9日，國立故宮博物院最新一季快閃店現身西門紅樓16工房，精選多款超人氣國寶衍生文創商品，包括「朕知道了紙膠帶」、「封條行李束帶」以及盛裝泡麵而爆紅的「仿宋蓮花式碗」，更獨家推出「故宮三寶紅樓限定套組」優惠。特定假日更舉辦工作坊活動，民眾可體驗宮廷名畫DIY日常用品、名畫VR體驗以及刀劍箸比武大會等趣味活動，採現場報名免費參加。

近日爆紅的故宮「仿宋蓮花式碗」。(圖/時藝多媒體提供)

故宮三寶套組 紅樓獨家優惠

故宮首次現身西門紅樓，讓民眾不用大老遠奔波，就可以購買到近期爆紅的多樣古物新創意，除了有「朕知道了紙膠帶」、「兵器環保筷」、「封條行李束帶」以及「帝后酒瓶塞」等熱銷商品之外，因故宮精品小編盛裝泡麵而爆紅的「仿宋蓮花式碗」，在西門紅樓也能見到本尊，現場眾多商品更有超值折扣！快閃店活動期間，更推出故宮代表性文物-毛公鼎、翠玉白菜以及肉形石之迷你版衍生商品組合成的「故宮三寶紅樓限定套組」，一組456元也獨家於西門紅樓限定販售。

「古人手作」、「名畫VR」免費體驗

故宮西門紅樓快閃店，於4/15、5/6、5/20週末特別規畫「古人的日常手作」工作坊，邀請民眾DIY運用故宮名畫元素進行日常生活用品改造，如「茶神杯墊」、「至聖先師書衣」及「神乎技矣筆筒」，讓藝術更貼近生活，還能將自己的作品帶回家。6/3舉辦刀劍筷比武大會趣味活動、6/17、7/1現場可體驗VR虛擬實境，讓人彷彿穿越千年時光，走入電子書《繪苑璚瑤—清明上河圖》中，體驗北宋市井小民的生活，或是在《神筆丹青：郎世寧來華300年》觀賞栩栩如生的動物花鳥姿態，假日活動皆於下午2點至5點進行，三款活動輪番上陣，現場報名即可免費參加。

故宮快閃店主題牆，名畫佈景吸睛。(圖/時藝多媒體提供)

有馬出沒！跟著皇帝去旅行

故宮本院現正展出的「行篋隨行─乾隆南巡行李箱中的書畫」特展，民眾至故宮西門紅樓快閃店現場，也能看到同展的主題佈景，現場利用展品佈景，加上郎世寧〈十駿圖〉名畫，打造出皇帝南巡的即視感，可供民眾拍照打卡，體驗故宮古典氣氛。故宮將國寶文物融合歷史與創意，讓更多人體驗國寶文物生活化，顛覆大眾對國寶的想像。

西門紅樓16工房 <國立故宮博物院>快閃店

地點：西門紅樓十字樓(臺北市萬華區成都路10號)

時間：即日起至7/9(日) 11:00-21:30，週五、六延長至22:00（週一休館）

(中時電子報)