4月15日中視午間新聞搶先看
《金正恩集結軍隊 對外展示武力》
北韓太陽節閱兵儀式盛大登場，軍隊在平壤集結，向外界展示武力，規模堪稱史上最大，金正恩現身主持。外界預測，北韓可能進行第六次核彈試爆，朝鮮半島局勢緊張。
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《美公布外匯報告 台列觀察名單》
美國財政部公布最新報告，美國有六個主要貿易夥伴，被列為匯率操縱國觀察名單。台灣，大陸，日韓德國以及瑞士，都在名單內，但是都沒有達到認定匯率操縱指標。
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《好天氣到後天 下週二轉涼下雨》
今天各地升溫，西半部高溫約31度，東半部約29度。星期一之前只有東半部，及西部午後有局部降雨的機率。下週二有一道微弱鋒面偏北通過，北部及東半部轉涼有雨。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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