4月15日中視午間新聞搶先看

《金正恩集結軍隊 對外展示武力》

北韓太陽節閱兵儀式盛大登場，軍隊在平壤集結，向外界展示武力，規模堪稱史上最大，金正恩現身主持。外界預測，北韓可能進行第六次核彈試爆，朝鮮半島局勢緊張。

=====

《美公布外匯報告 台列觀察名單》

美國財政部公布最新報告，美國有六個主要貿易夥伴，被列為匯率操縱國觀察名單。台灣，大陸，日韓德國以及瑞士，都在名單內，但是都沒有達到認定匯率操縱指標。

=====

《好天氣到後天 下週二轉涼下雨》

今天各地升溫，西半部高溫約31度，東半部約29度。星期一之前只有東半部，及西部午後有局部降雨的機率。下週二有一道微弱鋒面偏北通過，北部及東半部轉涼有雨。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)