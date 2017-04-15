馬里亞納實習生3搶1 網紅樂當「女漢子」

今年馬里亞納實習生更獲得總局加碼將前往當地絕世祕境，暢遊塞班島，體驗熱帶島嶼的美麗風情。(圖/shutterstock提供)

三強決戰候選人現正積極備戰，希望能用才藝吸引評審目光，前進馬里亞納。(圖/馬里亞納觀光局)

「馬里亞納觀光局：一週實習生」年年吸引熱衷旅遊民眾參加，不僅可以獲得馬里亞納實習機會，還有周薪6萬元、機票食宿全免。而今年最後進入決選3位候選人中的唐寧，是擁有數萬粉絲的網路知名紅人，致力成為旅遊達人，自己一手包辦機票食宿、和背包客共擠通舖，完全是個旅遊女漢子，也讓3強決賽戰況更險激烈。

海島旅遊是夏日最夯行程，美國海島度假勝地馬里亞納為了爭取更多年輕族群前來觀光，積極舉辦實習生活動。今年邁入第4屆的「馬里亞納觀光局：一週實習生」，不僅在台灣獲得廣大的回響，也在馬里亞納造成轟動，決選活動已邁入最後一輪，活動臉書正號召民眾結果大預測，完成任務即有機會獲得塞班島飯店雙人住宿券。

其中網路票選第二高票的唐寧，是擁有數萬粉絲的知名模特兒，曾經代言「神魔之塔」，近期也替運動品牌拍攝廣告、積極轉型成為旅遊達人，熱衷於規劃旅遊行程的她，年紀輕輕就踏上背包客的道路，利用工作薪水四處旅遊，機票食宿自己一手包辦，也跟歐美的背包客一起擠大通舖，樂當「旅遊女漢子」，她說，旅行讓人開拓視野，而她也誓言將要到馬里亞納直播，讓粉絲們看看塞班的美景。

(中時電子報)