NBA季後賽開戰 台灣運彩加開4特別項目
2017美國職籃季後賽將在台灣時間4/16(日)火熱開場，首場由東區第二克里夫蘭騎士主場對上印第安那溜馬點燃戰火，台灣運彩已全面開售，並精選精彩對戰組合提供單場或場中投注，包括4/16(日)早上8點的聖安東尼奧馬刺對上曼斐斯灰熊，以及4/17(一)早上9點休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆。馬刺與灰熊在例行賽排名分別為第二與第七，本季交手2:2平手，首場賽事將在馬刺主場舉行，台灣運彩開出不讓分賠率馬刺1.12倍、灰熊3.75倍；馬刺讓9.5分賠率1.75倍、灰熊受讓9.5分賠率1.75倍。西區排名第三的火箭與第六的雷霆本季在例行賽4場對戰，火箭以3:1佔上風，此役台灣運彩開出不讓分賠率火箭1.20倍、雷霆3.10倍；火箭讓7.5分賠率1.75倍、雷霆受讓7.5分賠率1.75。
台灣運彩冠軍項目持續提供投注，包含總冠軍、東區冠軍及西區冠軍等三個項目，目前總冠軍賠率最低是金洲勇士賠率1.40倍、克里夫蘭騎士3.40倍次之以及聖安東尼奧馬刺6.25倍第三。另外每場比賽都加開4個特別項目，包括球員得分大小、球員得分比較、半場-全場(含延長賽)結果以及系列賽正確結果，提高彩迷對特定選手的關注度以及系列賽的最終結果。相關資訊及賠率可以上台灣運彩官網查詢。
備註：實際賠率，以台灣運彩官網為主
(中時電子報)
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