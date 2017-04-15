雪隧取締龜速車 4天累計已逾10件罰單
國道5號雪山隧道上月起最低速限60公里調高為70公里，經1個月的宣導期後，周一正式取締開罰，11日祭出調高速限後的首張罰單，累計至14日截止，已開出11件龜速車罰單。
國道警察局第九警察隊大隊長朱和貴表示，首日並無龜速車開罰件數，11日2件、12日4件、13日3件、14日2件，已取締11件，被開單的駕駛時速是在65公里至68公里間，南下段跟北上段都有開單。
朱和貴表示，雖然有人擔心調高最低速限容易發生事故，但調高最低速限對交通安全的影響，低於調高最高速限，現在離峰時段雪隧內多能維持70公里以上的時速，正常行駛約10分鐘就能出雪隧。
朱和貴表示，目前國九隊會先在離峰時段取締時速低於70公里的龜速車，塞車時段是不會去抓龜速車，如今天（15日）白天國5南下車多，就不會取締龜速車，龜速車如被取締可開罰3000到6000元罰鍰。
(中時)
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