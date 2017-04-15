LPGA》決賽「衝」過頭！錢珮芸樂天退居T73
高球比賽最後兩輪決賽是衝刺天，晉級選手將卯足全力放手衝佳績，但最後可能出現大好與大壞結果。可惜晉級這場比賽的LPGA新人台灣女將錢珮芸，15日在樂天錦標賽第3輪卻衝出不理想的75桿(+3)，以總桿217桿(+1)退居並列第73。
這場比賽是錢珮芸LPGA菜鳥球季第3場晉級，前兩輪並列第41，如此排名在最後兩輪的唯一策略就是「衝」，看能否在最後兩輪衝出名列前茅佳績。
但她第3輪第1洞就吞柏忌，給自己製造許多壓力，雖然前9洞揮出1鳥1柏忌36桿，還算不錯，但後9洞卻出現起伏震盪，第11洞吞下雙柏忌後，最後7洞再打出1鳥2柏忌，只揮出39桿，最終這輪以75桿交卡，排名下滑了32名。
反觀「球后」高寶璟，前兩輪僅並列第41，但第3輪卻衝出65桿佳績，以總桿207桿狂升至並列第7，錢珮芸這輪與她差了10桿。
前兩輪都揮出67桿的張洙連，第3輪再飆出65桿，以領先3桿的199桿(-17)保持榜首。這輪狂飆62桿的美國老將柯兒，與加拿大好手夏普同以202桿並列第2。
以並列領先出發的世界第3泰將艾莉雅，只揮出70桿，以205桿退居第5，世界第2韓將柳蕭然206桿位居第6。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。