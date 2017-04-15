LPGA》決賽「衝」過頭！錢珮芸樂天退居T73

錢珮芸因打出75桿退居並列第73。(資料照 TLPGA提供)

高球比賽最後兩輪決賽是衝刺天，晉級選手將卯足全力放手衝佳績，但最後可能出現大好與大壞結果。可惜晉級這場比賽的LPGA新人台灣女將錢珮芸，15日在樂天錦標賽第3輪卻衝出不理想的75桿(+3)，以總桿217桿(+1)退居並列第73。

這場比賽是錢珮芸LPGA菜鳥球季第3場晉級，前兩輪並列第41，如此排名在最後兩輪的唯一策略就是「衝」，看能否在最後兩輪衝出名列前茅佳績。

但她第3輪第1洞就吞柏忌，給自己製造許多壓力，雖然前9洞揮出1鳥1柏忌36桿，還算不錯，但後9洞卻出現起伏震盪，第11洞吞下雙柏忌後，最後7洞再打出1鳥2柏忌，只揮出39桿，最終這輪以75桿交卡，排名下滑了32名。

「球后」高寶璟飆出65桿升至並列第7，出現爭奪契機。(美聯社資料照)

反觀「球后」高寶璟，前兩輪僅並列第41，但第3輪卻衝出65桿佳績，以總桿207桿狂升至並列第7，錢珮芸這輪與她差了10桿。

前兩輪都揮出67桿的張洙連，第3輪再飆出65桿，以領先3桿的199桿(-17)保持榜首。這輪狂飆62桿的美國老將柯兒，與加拿大好手夏普同以202桿並列第2。

以並列領先出發的世界第3泰將艾莉雅，只揮出70桿，以205桿退居第5，世界第2韓將柳蕭然206桿位居第6。

(中時電子報)